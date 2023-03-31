Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
09:17
Terör örgütü YPG/PKK'ya kucak açan Fransa'dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarına geçen hafta Fransa Senatosunda ağırlanmış ve onur madalyası verilmişti. Fransa'nın bu skandalına Türkiye'den sert tepki gelmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, skandala ilişkin açıklamalarda bulundu. "Senaton hükümeti bağlamaz" dedi...