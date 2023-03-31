Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

GEÇİŞTİRDİ

Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Legendre, AA muhabirinin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının geçen hafta Fransa Senatosunda ağırlanması ve madalya verilmesine ilişkin sorusunu, "kuvvetler ayrılığını" gerekçe göstererek geçiştirdi.

Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video

"Senato takvimine bağımsız olarak karar veriyor." ifadesini kullanan Legendre, terör örgütü YPG/PKK'nın sahada DEAŞ'a karşı kararlı bir mücadele sergilediğini ileri sürdü. Legendre, Avrupa Birliği (AB) terör listesinde yer alan PKK konusunda Fransa'nın Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyledi.