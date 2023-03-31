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Haberler Galeri Terör örgütü YPG/PKK'ya kucak açan Fransa'dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:17

Terör örgütü YPG/PKK'ya kucak açan Fransa'dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarına geçen hafta Fransa Senatosunda ağırlanmış ve onur madalyası verilmişti. Fransa'nın bu skandalına Türkiye'den sert tepki gelmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, skandala ilişkin açıklamalarda bulundu. "Senaton hükümeti bağlamaz" dedi...

Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, terör örgütü PKK/YPG'lilerin geçen hafta Senatoda ağırlanmasının hükümeti bağlamadığını iddia etti.

Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

GEÇİŞTİRDİ

Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Legendre, AA muhabirinin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının geçen hafta Fransa Senatosunda ağırlanması ve madalya verilmesine ilişkin sorusunu, "kuvvetler ayrılığını" gerekçe göstererek geçiştirdi.

Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video

"Senato takvimine bağımsız olarak karar veriyor." ifadesini kullanan Legendre, terör örgütü YPG/PKK'nın sahada DEAŞ'a karşı kararlı bir mücadele sergilediğini ileri sürdü. Legendre, Avrupa Birliği (AB) terör listesinde yer alan PKK konusunda Fransa'nın Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

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Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

PKK VE YPG'Yİ FARKLI DEĞERLENDİRİYORUZ

AA muhabirinin "Terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki bağın aynı zamanda bu iki örgütün sözde 'yöneticilerinin' PKK bünyesinde kanlı terör eylemleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini" söylemesi üzerine bakanlık sözcüsü, Paris hükümetinin PKK ve YPG'yi farklı değerlendirdiğini ve konu hakkında daha fazla söyleyecek sözü olmadığını kaydetti.

Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

Legendre, muhabirin "Bir terör örgütünün aynı kadroları muhafaza ederek, isim ve ülke değiştirmesi halinde Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınıp tanınmayacağına" ilişkin sorusunu da "Varsayımsal sorulara prensip olarak cevap vermiyorum." cevabını vererek geçiştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK’ya kucak açan Fransa’dan skandal! Kendilerini bakın nasıl savundular...

TÜRKİYE SERT BİR DİLLE KINAMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri" üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırmış, bunun Türkiye tarafından kabul edilmediğini ve bu olayın sert bir şekilde kınandığını açıklamıştı.

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