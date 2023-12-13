Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:34

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı. Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası bugün Fed faiz kararı açıklamasına odaklandı. Gelecek veriler öncesi ons altın 2000 dolar psikolojik desteği altında kalmayı sürdürüyor. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı düşüş seyrini sürdürüyor. Yatırımcısı gelişmeleri takip ederken 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları yakın takibe alındı. İşte piyasadan öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar…