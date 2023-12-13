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Haberler Galeri Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:34

Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı. Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası bugün Fed faiz kararı açıklamasına odaklandı. Gelecek veriler öncesi ons altın 2000 dolar psikolojik desteği altında kalmayı sürdürüyor. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı düşüş seyrini sürdürüyor. Yatırımcısı gelişmeleri takip ederken 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları yakın takibe alındı. İşte piyasadan öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar…

Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklamalarına odaklandı. Ons altın, geçtiğimiz hafta Fed'in beklenenden erken faiz indirimine gitme beklentisiyle fiyatlandı. Buradan destek bulan gram altın zirvesini yeniledi. Fed faiz kararı sonrası ons altının hangi yönde etkileneceği merak konusu oldu. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

ONS ALTIN FED'E ODAKLANDI

Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün açıklanıyor. Ons altın fiyatı bu karara odaklandı. Karar öncesi ons altın 1.744 dolar seviyesinde.

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Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Altın Fed faiz kararına odaklandı! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik 13 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI PSİKOLOJİK DİRENCİ ALTINDA

Gram altın ons tarafından esen ters rüzgarla 1900 TL psikolojik desteği altında kalmayı sürdürüyor.

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