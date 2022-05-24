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Haberler Galeri Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu
Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:51

Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

Gün içinde 947 TL'ye kadar gerileyen altın gram fiyatı 966 lirayı görerek 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel çapta artan resesyon endişeleri nedeniyle yeniden güvenli liman gömleği giyen altın, hem ons hem de gram altın fiyatları tarafında yükselişe geçti. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik nedeniyle Kapalıçarşı'da canlı çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasında yer aldı. İşte altın alım satımı yapmak isteyenler için 24 Mayıs 2022 anlık ve güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

Ons altın fiyatı için yaşanan yükselişe paralel değer kazanan altın gram fiyatı, dün günü 0,5 artışla 949,5 liradan tamamlamıştı. Yeni güne de hareketli başlayan gram altın fiyatları 966 TL'ye kadar yükselerek son 2,5 ayın zirvesini tazeledi. Gram altın 969 TL'yi geçmesi durumunda 5 ayın zirvesine yükselecek. Peki altın fiyatları neden yükseliyor?

İşte son dakika altın gelişmeleriyle beraber 24 Mayıs bugün canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatı için belirleyici olan altın ons fiyatı üst üste yükselişini 5. güne taşıdı. Bununla beraber gram altın fiyatları 966 TL'yi görerek 8 Mart 2022 tarihinden beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. 8 Mart'ta altın gram fiyatı 969 TL'yi görmüştü.

Altın uzmanları, küresel çapta enflasyonist baskıların devam etmesi ve resesyon endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını vurguladı.

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Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı olabileceğini söyledi.

Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2022 BUGÜN NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 962,37
SATIŞ (TL) 962,56

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Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.569,00
SATIŞ (TL) 1.585,00

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