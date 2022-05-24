Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 13:51

Altın fiyatları 5 ayın rekoruna gidiyor! Altın gram fiyatı neden yükseliyor? CANLI gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 24 Mayıs 2022 bugün ne kadar oldu

Gün içinde 947 TL'ye kadar gerileyen altın gram fiyatı 966 lirayı görerek 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel çapta artan resesyon endişeleri nedeniyle yeniden güvenli liman gömleği giyen altın, hem ons hem de gram altın fiyatları tarafında yükselişe geçti. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik nedeniyle Kapalıçarşı'da canlı çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasında yer aldı. İşte altın alım satımı yapmak isteyenler için 24 Mayıs 2022 anlık ve güncel altın fiyatları...