Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

GRAM ALTINDA ONS RÜZGARI

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi. Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası ise piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi gördü.