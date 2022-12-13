Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni faiz mesajları sonrası ons yönlü destek bulan gram altın fiyatı rekor kırdı. Altın, yatırımcıların ABD'de açıklanacak önemli enflasyon verileri ve önde gelen merkez bankalarının açıklayacakları faiz kararlarını beklemeye geçmesiyle pozitif seyrediyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ise Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...