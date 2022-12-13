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Haberler Galeri Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:54

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni faiz mesajları sonrası ons yönlü destek bulan gram altın fiyatı rekor kırdı. Altın, yatırımcıların ABD'de açıklanacak önemli enflasyon verileri ve önde gelen merkez bankalarının açıklayacakları faiz kararlarını beklemeye geçmesiyle pozitif seyrediyor. Piyasalardaki bu hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ise Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Fed'in para piyasalarında yeni dönemi işaret eden mesajları sonrası altın fiyatları dipten dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. Kasım ayı başında 1.616 dolar seviyesinde dip yapan ons altın son dönemdeki haber akışıyla beraber gözünü 1.800 dolar psikolojik bandını aştı. Gram altın ise ons tarafından esen bu rüzgarın etkiyle 1082 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz kararı alırken dikkat ettiği en önemli unsur olduğundan ve altın fiyatları için de belirleyici olacağından altında dikkatler ABD enflasyonunda.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

GRAM ALTINDA ONS RÜZGARI

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi. Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası ise piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi gördü.

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Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceği sinyalini veren Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmamaları gerektiğini belirterek, ekonomiye ilişkin bazı verilerde enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret etti.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ONS ALTIN FED'E, GRAM ALTIN 'ONS'A ODAKLANDI

Altın fiyatları, piyasanın ABD'deki kritik öneme sahip enflasyon verilerinin yanı sıra Fed ve diğer merkez bankalarının faiz kararlarını beklemeye geçmesiyle bu hafta sabit seyretti.

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

GRAM ALTIN, KKM SONRASI DOLAR DESTEĞİNİ YİTİRDİ

Yurt içinde gram altın fiyatları dolar/TL ve ons altın ile yön buluyor. Ancak Kur Korumalı TL Mevduat sistemi (KKM) ile sayesinde ABD Doları'nın tüm dünyada güçlenmesine karşın, yurt içinde dolar/TL'de oynaklık azaldı. Bununla beraber gram altın, daha çok ons tarafından esen rüzgarlarla yön bulmaya başladı.

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