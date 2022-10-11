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Haberler Galeri Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:41

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları grafikte kırmızı rengi sürdürüyor. Merkez Bankası ve FED faiz kararı gibi belirleyici kararlardan etkilenen altın gram fiyatı ile yeniden bin TL'nin altını gördü. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna her gün yanıt aramaya devam ediyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden fiyatlar birim birim sorgulanmaya başladı. Peki, 11 Ekim tam, yarım, cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile canlı altın alış-satış fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile vatandaşların gündeminde. Hafta başında kırmızı renge bürünen grafik düşük seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı'dan alınan son alış-satış rakamları ile değerlendirilen altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile yanıt arıyor. Yeniden bin lira altını gören altının gram fiyatı en çok sorgulananlar arasında. Peki, 11 Ekim tam, yarım, cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte, yanıtlar…

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!

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Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 911,98

SATIŞ: 943,27

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Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.694,00

SATIŞ: 6.767,00

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.712,00

SATIŞ: 6.813,00

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