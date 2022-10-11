Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:41

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 11 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları grafikte kırmızı rengi sürdürüyor. Merkez Bankası ve FED faiz kararı gibi belirleyici kararlardan etkilenen altın gram fiyatı ile yeniden bin TL'nin altını gördü. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna her gün yanıt aramaya devam ediyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte seyreden fiyatlar birim birim sorgulanmaya başladı. Peki, 11 Ekim tam, yarım, cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile canlı altın alış-satış fiyatları…