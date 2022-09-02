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Haberler Galeri Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:19

Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

Altın fiyatları Eylül ayına hareketli girdi. Bugün piyasalar Fed'in para politikası için belirleyici olacak, dolayısıyla altın için kritik ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed'in Eylül ayında 50 veya 75 baz puan faiz artırımı yapabileceği ekonomistler tarafından dillendiriliyor. Ons altın Temmuz ayından beri ilk kez 1700 dolar psikolojik bandının altına sarkarken, gram altın buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 1000 TL'nin altına geriledi. Peki altında düşüş sürecek mi? ABD tarım dışı istihdam verisi neden önemli? İşte detaylar...

METE DİRİCE
Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

Altın fiyatları psikolojik desteklerin altını test etti. Son dönemde Fed yönlü hareket sergileyen ons altın 1,5 ayın ardından 1700 doların altına çekildi. Ons altın tarafından esen rüzgarlarla yön bulan gram altın TL fiyatı ise 1000 TL bandını aşağı yönlü kırdı.

İşte altın fiyatları için yönü belirleyecek tüm senaryolar, piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...

Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

ONS ALTIN TOPARLANAMIYOR

2021 yılına 1900 dolar, 2022 yılına 1815 dolar civarında giriş yapan ons altın yaklaşık 2 yıldır toparlanamıyor. Rusya Ukrayna Savaşı ile artan jeopolitik risklerle bir dönem 2070 dolara kadar yükselse de, küresel düzeyde artan enflasyon nedeniyle şahinleşen merkez bankaları nedeniyle baskı yedi.

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Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

Ons altın, Fed'den daha sıkı para politikası beklentileri nedeniyle dolar endeksinin rekor seviyeye yükselmesi ve tahvil getirilerinin artışı nedeniyle faiz geliri getirmeyen altın için cazibeyi azaltması sonrası son 1,5 ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

ALTIN FİYATLARI ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair daha fazla ipucu sağlayabilecek önemli ABD tarım dışı istihdam verilerinin öncesinde düşüş kaydetti.

Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE OLACAK? 75 BAZ PUAN MI 50 BAZ PUAN MI?

Piyasada Fed'in yüksek tonda faiz artırımı yapma olasılığı likidite azaltıcı bir hareket olacağından altın fiyatları için gevşemeye neden oluyor. Altındaki son dönemdeki düşüş hareketi 75 baz puan faiz artırımı yapılacağı yönünde fiyatlamayı yansıtıyor.

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