Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:19

Altın fiyatları için tüm senaryolar! Altın için psikolojik destekler teker teker kırıldı: Kritik veri bekleniyor!

Altın fiyatları Eylül ayına hareketli girdi. Bugün piyasalar Fed'in para politikası için belirleyici olacak, dolayısıyla altın için kritik ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed'in Eylül ayında 50 veya 75 baz puan faiz artırımı yapabileceği ekonomistler tarafından dillendiriliyor. Ons altın Temmuz ayından beri ilk kez 1700 dolar psikolojik bandının altına sarkarken, gram altın buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 1000 TL'nin altına geriledi. Peki altında düşüş sürecek mi? ABD tarım dışı istihdam verisi neden önemli? İşte detaylar...