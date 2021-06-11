Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Güncel ve canlı rakamlar bilgisi gelirken altındaki düşüş devam ediyor. Düğün sezonu açılırken hediye amaçlı olarak takılan çeyrek altın fiyatı 819 lira, 22 ayar bilezik 456 lira üzerinden işlem görüyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin TL civarında güne başlarken alış satış rakamları sürekli güncelleniyor. İlerleyen günlerde de bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Peki 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları son dakika haberleri…