Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 18:28

gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ?

Haftanın son işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Güncel ve canlı rakamlar bilgisi gelirken altındaki düşüş devam ediyor. Düğün sezonu açılırken hediye amaçlı olarak takılan fiyatı 819 lira, 22 ayar bilezik 456 lira üzerinden işlem görüyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin TL civarında güne başlarken alış satış rakamları sürekli güncelleniyor. İlerleyen günlerde de bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları binlerce vatandaşın ilgi odağı oluyor. Peki 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ? İşte güncel ve canlı haberleri…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelişmeleri binlerce kişinin gündemine geliyor. Son olarak düşüş eğilimine geçen sarı metali almak isteyenler ilk olarak kuyumcunun yolunu tutuyor. Güncel ve canlı rakamlara bakmadan alış satış yapılmazken geçtiğimiz günü gram 504 çeyrek ise 819 TL ile kapatırken bugünkü seyri ise merak ediliyor. Peki 11 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ? İşte son dakika canlı ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.244,65

SATIŞ: 3.308,55

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,57

SATIŞ: 488,22

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.325,00

SATIŞ: 3.409,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 11 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA