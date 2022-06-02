Giriş Tarihi: 02.06.2022 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
13:28
Altın fiyatları 2022 yılının zirvesini tazeledi. Son dönemde ons ile yön bulan gram altın fiyatları 982 TL'yi aşarak 5,5 ayın rekorunu yenilerken, aynı zamanda 2022'in zirvesine yükseldi. Fed'in bilanço küçültme adımlarına rağmen, dünyada artan 'Resesyon' endişeleriyle güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Sıkı para politikaları neticesinde artan dolar endeksi ve ons tarafındaki rüzgarla altın gram fiyatı destek buldu. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...