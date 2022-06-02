Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar
Giriş Tarihi: 02.06.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 13:28

Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

Altın fiyatları 2022 yılının zirvesini tazeledi. Son dönemde ons ile yön bulan gram altın fiyatları 982 TL'yi aşarak 5,5 ayın rekorunu yenilerken, aynı zamanda 2022'in zirvesine yükseldi. Fed'in bilanço küçültme adımlarına rağmen, dünyada artan 'Resesyon' endişeleriyle güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Sıkı para politikaları neticesinde artan dolar endeksi ve ons tarafındaki rüzgarla altın gram fiyatı destek buldu. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası, Kapalıçarşı'da canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte altın alım satımı yapacak yatırımcılar için canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

Altın gram fiyatı 982 TL'yi aşarak son 5,5 ayın rekorunu kırarken, aynı zamanda da 2022'n zirvesini yeniledi. Fed öncülüğünde dünya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş dönemine girmesine rağmen altın fiyatları, ons öncülüğünde körüklenen 'Resesyon' endişeleriyle hareketli günler geçiriyor. Geçen haftalarda Fed yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar bandına çekilen ons altın yeniden 1.850 dolar bandının üzerinde işlem görüyor.

  • Altın fiyatları neden yükseliyor?
  • Altın fiyatlaması için öne çıkan gelişmeler neler?
  • Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

İşte altın yatırımcısı için 2 Haziran 2022 günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

Yeni günde de gram altın fiyatları 982 TL'yi aşarak geçen yıl Aralık ayından beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

Altın gram fiyatı 2022 zirvesini yeniledi: Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı, Cumhuriyet altını 2 Haziran bugün ne kadar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 981,69
SATIŞ (TL) 981,92

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA