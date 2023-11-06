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Haberler Galeri Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:11

Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ivme kazanan altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başladı. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 1815 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın kanadında ise Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki haftanın ilk iş gününde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın tarafında yeni gelişmeler var mı? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberin devamında…

Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Cuma günü ons altın fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor.

Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta açıklanan iki kritik ABD verisi sonrası yukarı yönlü yükselişini hızlandırdı. Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararını yinelerken, ABD tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin altında geldi. Yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası gram altın 1830 TL seviyesi ile tarihi zirvesini görürken, ons altın 2.000 dolar eşiğini tekrar kırarak 2.004 dolar seviyesine çıkmıştı. Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası haftanın ilk iş gününde gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadaki son dakika gelişmelerle birlikte güncel altın fiyatları...

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Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

FED'İN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi düşük gelince 2.004 dolar seviyesine yükselen ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.816,27
SATIŞ(TL) 1.816,47

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Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.002,00
SATIŞ (TL) 3.035,00

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