Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

FED'İN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi düşük gelince 2.004 dolar seviyesine yükselen ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.