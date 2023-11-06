Altında son durum: Fed mesajlarını takip ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ivme kazanan altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başladı. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 1815 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın kanadında ise Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki haftanın ilk iş gününde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın tarafında yeni gelişmeler var mı? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Detaylar haberin devamında…