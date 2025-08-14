Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:53

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yeni haftanın dördüncü gününde sarı metaldeki yükseliş ve artışlar yatırımcıların gündeminde. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gram altın 4.405,76 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 7.251,00 TL'den satışa çıkıyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte, canlı ve anlık fiyatlar!

14 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları alış satış yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve anlık olarak güncelleniyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa arttı mı? İşte, canlı veriler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 14 AĞUSTOS 2025

Altın fiyatları günün açılış fiyatlarına göre hazırlanmıştır. Güncel veriler için canlı altın fiyatları linklerine tıklayarak anlık verileri görüntüleyebilirsiniz:

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.357,98 dolar
SATIŞ: 3.358,36 dolar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.405,76 TL
SATIŞ: 4.406,21 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.193,00 TL
SATIŞ: 7.251,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.329,00 TL
SATIŞ: 29.772,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.013,60 TL
SATIŞ: 4.224,96 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.168,00 TL
SATIŞ: 29.534,00 TL