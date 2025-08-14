BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

14 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları alış satış yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve anlık olarak güncelleniyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa arttı mı? İşte, canlı veriler...