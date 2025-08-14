Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
06:53
BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yeni haftanın dördüncü gününde sarı metaldeki yükseliş ve artışlar yatırımcıların gündeminde. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gram altın 4.405,76 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 7.251,00 TL'den satışa çıkıyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte, canlı ve anlık fiyatlar!