EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:05

Son dakika haberleri...Emekli maaşları ve Kurban bayram ikramiyesi erkenden hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ikinci kabine toplantısında bugün ekonomi ağırlıklı bir gündem olacak. 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi masaya gelecek. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte planlanan takvim ve tutarlar...