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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:05

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

Son dakika haberleri...Emekli maaşları ve Kurban bayram ikramiyesi erkenden hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ikinci kabine toplantısında bugün ekonomi ağırlıklı bir gündem olacak. 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi masaya gelecek. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte planlanan takvim ve tutarlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

Son dakika haberi...Haziran 2023 emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni dönemin 2. kabine toplantısında bu konu da gündeme gelecek. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın 2. kabine toplantısı bir hafta sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantının ana gündemi yine ekonomi olacak. Ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu de masada olacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? | Video

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EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti. Bugün ödeme takvimi ve emekli ikramiyesi tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK emekli ikramiyesi artacak mı? İşte Haziran 2023 erken ödeme takvimi

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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