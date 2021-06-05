Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı altın fiyatları ve aylık/haftalık altın grafikleri altın alış satış işlemi yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Bilhassa yatırımcılar, Kapalıçarşı ve bankaların altın fiyatları değişimi günlük kapanışlarını yakından takip ediyorlar. Hafta sonu piyasalar kapalı olsa da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatları ve hangi seviyede haftayı kapattığı merak ediliyor. Son verilere göre, 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri yer alıyor.