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Haberler Galeri Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 19:31

Son dakika haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı ve aylık/haftalık altın grafikleri altın alış satış işlemi yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Bilhassa yatırımcılar, ve bankaların altın fiyatları değişimi günlük kapanışlarını yakından takip ediyorlar. Hafta sonu piyasalar kapalı olsa da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatları ve hangi seviyede haftayı kapattığı merak ediliyor. Son verilere göre, 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri yer alıyor.

Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika haberleri ve canlı fiyatları yakından takip ediliyor. Sert yükseliş ve düşüş grafiği izleyen sarı metalin değer kazanması canlı rakamlara ilgiyi artırdı. Yatırımcılar, altın alış ve satış işlemi yapmadan önce dönemli fiyat grafiklerini de inceliyor. 526 TL seviyesinde seyrederken Cumhuriyet altını 3 bin lira civarında güne başladı. 'dan alınan verilere göre, 5 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.455,00

SATIŞ: 3.538,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,52

SATIŞ: 506,87

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Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.478,00

SATIŞ:3.530,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.683,00

SATIŞ: 1.731,00

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Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,52

SATIŞ: 506,87

Son dakika altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 5 Haziran 2021 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.357,22

SATIŞ: 3.422,09

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