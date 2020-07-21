Son dakika! Altın yeni tarihi zirvesine koştu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yerli yabancı uzmanlardan flaş altın yorumları!

Son dakika haberi... Pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı altına yönlendirmeye devam ediyor. Dolar kurunun dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi. Altının onsunda 1824 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesine koştu. Gram altın 402,2 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor. Türk halkının en çok merak ettiği yatırım enstrümanı altın hakkında araştırmalar sıklaşıyor. Yatırımcı en çok, " Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi, altın fiyatları düşecek mi, bu fiyatlardan altın alınır mı ", " Elinde altını olan ne yapmalı " gibi sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatlarının seyri konusunda yerli yabancı uzman görüşleri haberin detayında…