Bakan Işıkhan, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinin bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



