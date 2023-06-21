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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler
Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:47

Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Son dakka haberi: Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret tam mutabakatla 11 bin 402 lira oldu. Erdoğan'ın dokunuşuyla yapılan yüzde 34 zamla dolar bazında rekor kırılırken, işverene destek 400 liradan 500 TL'ye çıktı. Son 1 yılda yüzde 107, 2 yılda yüzde 303 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretteki ara zamla birlikte birçok ödeme ve maaş da yükselirken, 85 milyonun geliri artacak. İşte artış sağlananan bazı ödemeler...

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile açıklandı. Yeni asgari ücret temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zamla 8 bin 506 liradan net 11 bin 402 liraya çıktı.

Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Beklenen enflasyon verilerine göre refah payı da yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti, asgari ücret desteği de 500 liraya çıktı.

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Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

DÖVİZ BAZINDA REKOR
Asgari ücrete 2 yılda yapılan zam yüzde 303, son 1 yılda yapılan zam ise yüzde 107 oldu. Asgari ücret yeni zamla 483 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekorunu kırdı.

Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tür-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Son dakika: Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler

Bakan Işıkhan, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinin bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olduğuna dikkati çekti. Bakan Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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