Son dakika haberleri...Emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşları için refah payı artışı Temmuz'da gerçekleşecek. Öte yandan Nisan 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı ve bu rakam 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Refah payı hariç emekli ve memur zammı Mayıs ve Haziran verisi sonrası kesinleşecek.

4 aylık enflasyon farkı ve beklenen 6 aylık enflasyon oranı ile emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar netleşti. İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar...