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Haberler Galeri EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:10

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı netleşiyor. Milyonların gelirini belirleyecek Temmuz zammı için Nisan ayı enflasyon oranı TÜFE de belli oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı kesinleşti. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tutarları ile memur maaşları için artık sadece 2 veri kaldı. Öte yandan Temmuz'da emekli ve memura ek zam da uygulanacak. Refah payı hariç emekliye zam ne kadar olacak? Ek zam ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ve 6 aylık enflasyon beklentisi ile meslek meslek yeni emekli-memur maaşları hesapları...

METE DİRİCE
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

Son dakika haberleri...Emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşları için refah payı artışı Temmuz'da gerçekleşecek. Öte yandan Nisan 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı ve bu rakam 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Refah payı hariç emekli ve memur zammı Mayıs ve Haziran verisi sonrası kesinleşecek.

4 aylık enflasyon farkı ve beklenen 6 aylık enflasyon oranı ile emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar netleşti. İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

NİSAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN SADECE 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

SON DAKİKA! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak? 4 aylık zam oranı kesinleşti | Video

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

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