Emekli maaşlarına iyileştirme müjdesi! 2023 emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak? | Video

Emekli ve memur zammı netleşiyor. Milyonların gelirini belirleyecek Temmuz zammı için Nisan ayı enflasyon oranı TÜFE de belli oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık zam oranı kesinleşti. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tutarları ile memur maaşları için artık sadece 2 veri kaldı. Öte yandan Temmuz'da emekli ve memura ek zam da uygulanacak. Refah payı hariç emekliye zam ne kadar olacak? Ek zam ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte kesinleşen 4 aylık zam oranı ve 6 aylık enflasyon beklentisi ile meslek meslek yeni emekli-memur maaşları hesapları...