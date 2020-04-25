Corona virüsü pandemisinin ekonomik alanda yarattığı etkiye değişimlere bağlı olarak yaşanan gelişmeler ve altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, özellikle yatırımcılar tarafından son dönemde yakından takip ediliyor. Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken gram altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor. Gram altın haftayı 386 lira seviyesinde kapatırken 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları da dünü yüksek seviyelerde kapattı. Yaşanan bu durum, "25 Nisan 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu ile birlikte konuyla ilgili uzman yorumlarının merak edilmesine sebep oldu. Peki "25 Nisan gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Altın fiyatlarının yeni haftada nasıl bir yol izlemesi bekleniyor, uzmanlar konuyla ilgili ne diyor?" İşte uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri içeren son dakika haberi…