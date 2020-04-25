Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika altın fiyatları haberi: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Gram, yarım, tam ve fiyatları bugün ne kadar oldu? güncel altın fiyatı uzman yorumları

Corona virüsü pandemisinin ekonomik alanda yarattığı etkiye değişimlere bağlı olarak yaşanan gelişmeler ve ile ilgili son dakika haberleri, özellikle yatırımcılar tarafından son dönemde yakından takip ediliyor. Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken gram altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor. Gram altın haftayı 386 lira seviyesinde kapatırken , yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları da dünü yüksek seviyelerde kapattı. Yaşanan bu durum, " 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu ile birlikte konuyla ilgili uzman yorumlarının merak edilmesine sebep oldu. Peki "25 Nisan gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Altın fiyatlarının yeni haftada nasıl bir yol izlemesi bekleniyor, uzmanlar konuyla ilgili ne diyor?" İşte uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:32
Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken altındaki yükseliş trendi de devam ediyor. Serbest piyasaların son işlem günü olan dün, gram altın fiyatları 386 lira seviyesine ulaştı. Koranivirüsten etkilenen küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altın fiyatlarının da son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Özellikle son bir aylık süreçte gram ve fiyatı, rekor seviyeye ulaştı. 2020 Cumartesi, yani bugün ise çeyrek altın 620, gram altın fiyatı ise 386 lirayı gördü. Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve uzman yorumlarının yanı sıra canlı ve güncel değişimleri buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ATA ALTIN

  • Alış: 2.544,30
  • Satış: 2.607,10

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.110,00
  • Satış: 2.142,00

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.239,50
  • Satış: 1.272,50

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

GRAM ALTIN

  • Alış: 386,50
  • Satış: 386,68

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 621,70
  • Satış: 636,40

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

TAM ALTIN

  • Alış: 2.038,28
  • Satış: 2.079,29

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

SON DAKİKA