Son dakika haberi: Altın fiyatları yükseliş trendi sürüyor? Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken altındaki yükseliş trendi de devam ediyor. Serbest piyasaların son işlem günü olan dün, gram altın fiyatları 386 lira seviyesine ulaştı. Koranivirüsten etkilenen küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altın fiyatlarının da son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Özellikle son bir aylık süreçte gram ve çeyrek altın fiyatı, rekor seviyeye ulaştı. 25 Nisan 2020 Cumartesi, yani bugün ise çeyrek altın 620, gram altın fiyatı ise 386 lirayı gördü. Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve uzman yorumlarının yanı sıra canlı ve güncel değişimleri buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.