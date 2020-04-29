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Haberler Galeri Son dakika altın fiyatları haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları güncel durum, uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan gram, yarım, tam ve fiyatları güncel durum, uzman yorumları

Küresel bir salgın halini alarak ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda etkisini gösteren corona virüsü, ile ilgili değişimleri de doğrudan etkiliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, konuyla ilgili son dakika haberleri ve uzman yorumlarının yakından takip edilmesine sebep oluyor. Serbest piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de altın birikimi yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki , yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları güne nasıl başladı? 29 Nisan 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Konuyla ilgili yanıtı merak edilen bu soruların yanı sıra uzman yorumları da araştırılıyor. İşte uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:40
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ile ilgili anlık değişimler ve uzman yorumlarını içeren son dakika haberleri, özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Korona virüs pandemisinden etkilenen küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altın fiyatlarının da son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Salgının ülkemiz açısından önemli bir gündem maddesi haline geldiği son bir aylık süre içerisinde gram ve fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününü çeyrek altın 616, gram altın fiyatı ise 383 lira seviyesinde kapattı. Peki , yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 29 Nisan 2020 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri ve uzman yorumları! Canlı ve güncel altın fiyatları değişimlerini buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ATA ALTIN

  • Alış: 2.525,30
  • Satış: 2.579,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.110,00
  • Satış: 2.142,00

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.239,30
  • Satış: 1.261,00

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

GRAM ALTIN

  • Alış: 384,00
  • Satış: 384,12

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 617,00
  • Satış: 630,60

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

TAM ALTIN

  • Alış: 2.038,28
  • Satış: 2.079,29

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan güncel altın fiyatı uzman yorumları

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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