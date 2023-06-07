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Haberler Galeri Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:26

Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

Son dakika maaş zammı haberleri: Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret zammı, memur maaşı ve emekli aylığı artışlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yenin kabinenin belli olmasının ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış ne kadar olacak? İşte detaylar...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

Son dakika asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Bakan Işıkhan, birinci dereceye gelen bütün memurlara ek göstergeden esnafın prim gün sayısının düşürülmesine kadar birçok yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacak.

Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

SON DAKİKA | MAAŞLAR ARTACAK, TOPLUMSAL REFAH KORUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirini artırarak toplumsal refahı korumaya yönelik uygulamaları devreye alacak. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.

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Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

MEMUR MAAŞI ZAMMI, ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI

Bakan Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konular asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı bulunuyor. Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.

Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

IŞIKHAN KOMİSYON'A BAŞKANLIK EDECEK

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.

Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ara zam belirlenecek. Ara zammın belirlenmesinde Temmuz'un ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

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