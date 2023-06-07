Son dakika | Memur maaşı, emekli aylığı artışı ile asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi

Son dakika asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Bakan Işıkhan, birinci dereceye gelen bütün memurlara ek göstergeden esnafın prim gün sayısının düşürülmesine kadar birçok yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacak.