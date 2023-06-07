Video Ekonomi Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? | Video
Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? | Video

Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? | Video

07.06.2023 | 12:20

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret zammı, memur maaşı ve emekli aylığı artışlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yenin kabinenin belli olmasının ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış ne kadar olacak? İşte detaylar.

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