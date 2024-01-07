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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 17:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

Türkiye, nefesini tuttu İstanbul'a Haliç Kongre Merkezi'ne kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz" dedi. 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarını ilan etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

Türkiye, nefesini tuttu İstanbul'a Haliç Kongre Merkezi'ne kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için önemli mesajlar verdi. 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarını ilan etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti’nin 26 ildeki belediye başkan adayları…

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