Başkan Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı | Video

Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı. Yerel seçim startını adayların açıklandığı Haliç Kongre Merkezi'nden veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i de topa tutan Başkan Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan gölgelerin altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde elde edilen zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz." dedi.