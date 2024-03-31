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Haberler Galeri ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:27

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Vatandaşların oylarıyla yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Çanakkale seçim sonuçları sorgulanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanlarının belirleneceği seçimde AK Parti'den Jülide İskenderoğlu, CHP'den Muharrem Erkek ve İyi Parti'den Alaaddin Burak Kunt aday gösteriliyor. Çanakkale seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Çanakkale 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Çanakkale ilinde ve ilçelerde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Çanakkale oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Çanakkale seçim sonuç sayfası

ÇANAKKELE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Çanakkale seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti Jülide İskenderoğlu

CHP Muharrem Erkek

İYİ Parti Alaaddin Burak Kunt

Zafer Partisi Bilge Gündüz

Yeniden Refah Partisi Cahit Bolelli

DEM Parti Canan Aytaç-Çetin Avcı

Çanakkale Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı Ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Çanakkale'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ayvacık seçim sonuçları için tıklayınız!
Bayramiç seçim sonuçları için tıklayınız!
Biga seçim sonuçları için tıklayınız!
Bozcaada seçim sonuçları için tıklayınız!
Çan seçim sonuçları için tıklayınız!
Eceabat seçim sonuçları için tıklayınız!
Ezine seçim sonuçları için tıklayınız!
Gelibolu seçim sonuçları için tıklayınız!
Gökçeada seçim sonuçları için tıklayınız!
Lapseki seçim sonuçları için tıklayınız!
Yenice seçim sonuçları için tıklayınız!

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Çanakkele'de AK Parti'den Jülide İskenderoğlu, CHP Muharrem Erkek, İYİ Parti Alaaddin Burak Kunt, Yeniden Refah Partisi Cahit Bolelli ,Dem Canan Aytaç-Çetin Avcı Gülce Vidinli ve Zafer Partisi Bilge Gündüz

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Çanakkale yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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