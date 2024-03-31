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Haberler Galeri Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:00

Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek Edirne halkı yeni büyüksehir ve ilçe belediye başkanlarını belirliyor. Edirne seçim sonuçları 2024, canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sandıklar sayılmaya başlayacak ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak ve nihayetinde Edirne seçimi kim kazandı 2024 sabah.com.tr'de yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık Edirme seçim sonucu ve partilerin oy oranları takip ekranı.

Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından "Edirne seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Edirne seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte detaylar.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Edirne Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Belgin İba

CHP: Filiz Gencan Akın

İYİ Parti: Hamdi Sedefçi

DEM Parti: Aylin Hacaloğlu

Yeniden Refah: Ali Yalçındağ

Zafer Partisi: Serkan Konak

Edirne Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Edirne'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Enez Seçim Sonuçları

Havsa Seçim Sonuçları

İpsala Seçim Sonuçları

Keşan Seçim Sonuçları

Lalapaşa Seçim Sonuçları

Meriç Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Süloğlu Seçim Sonuçları

Uzunköprü Seçim Sonuçları

Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Belgin İba, CHP Filiz Gencan Akın, İYİ Parti Hamdi Sedefçi, DEM Parti Aylin Hacaloğlu, Yeniden Refah Ali Yalçındağ, Zafer Partisi Serkan Konak ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Edirne seçim sonuçları takip ekranı! YSK Edirne yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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