Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı!

Belediyecilikten bir haber olan Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Alt yapıdan ulaşıma kadar pek çok alanda sınıfta kalan CHP'li belediyeler vatandaşları da isyan ettirdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana tek bir proje üretemedi. Kendisinden önceki AK Partili belediye döneminde yapılan ve temeli atılan projeleri kendine aitmiş gibi gösterdi.