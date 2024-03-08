Video Haber İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı!
İmamoğlu

İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı!

08.03.2024 | 19:04

Çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini 'Metro Fatihi' ilan eden İmamoğlu, AK Parti döneminde temeli atılan Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe–Ataşehir metro hatlarını da kendisinin yaptığını açıkladı.

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