İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı!

Çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini 'Metro Fatihi' ilan eden İmamoğlu, AK Parti döneminde temeli atılan Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe–Ataşehir metro hatlarını da kendisinin yaptığını açıkladı.