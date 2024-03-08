Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım dediği metroların temeli AK Parti döneminde atılmış | Video

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’dan bu yana İstanbul’u sahipsiz bıraktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve genel başkanlık hayaliyle Türkiye’yi turladı. Yerel seçime sayılı günler kala da algı operasyonuna başladı. Çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini ‘Metro Fatihi’ ilan eden İmamoğlu, AK Parti döneminde temeli atılan Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe–Ataşehir metro hatlarını da kendisinin yaptığını açıkladı! CHP döneminde sıfırdan başlanmış bir tane bile metro hattının olmadığı ortaya çıktı!