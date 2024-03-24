Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:24
İstanbul'da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi yerel seçim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kararsız seçmen oranının yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirten Hilmi Daşdemir, "Son düzlükte kalan kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar." dedi. Daşdemir ayrıca, rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerdeki son durumu aktardı.