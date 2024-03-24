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Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:24

İstanbul'da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi yerel seçim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kararsız seçmen oranının yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirten Hilmi Daşdemir, "Son düzlükte kalan kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar." dedi. Daşdemir ayrıca, rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerdeki son durumu aktardı.

SABAH İNTERNET
İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bir hafta kaldı. Bu kapsamda Cumhur İttifakı, yerel seçim öncesi büyük mitinglerinden birini İstanbul'da gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.30'da Atatürk Havalimanı'nda yüz binlerce İstanbulluyla hasret giderecek.

İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Büyük İstanbul Mitingi öncesi A Haber canlı yayınında yerel seçim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

SEÇMEN ARTIK KARARINI VERDİ Mİ?

Seçmenin büyük oranda kararını verdiğini söyleyen Hilmi Daşdemir, "Kararsız seçmen oranı yüzde 10'lara kadar düştü. Hatta bazı yerlerde bu oranın da altına düştü.

İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

Son düzlükte kalan kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar." dedi.

Seçim anketlerinde son durum ne? Hilmi Daşdemir son sonuçları açıkladı | Video

İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

"CİDDİ BİR KALABALIK BEKLİYORUZ"

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yine ciddi bir kalabalık bekliyoruz. Ramazan'ın etkisi olur. Ramazan biraz yorgunluk da veriyor. Tüm bunlara rağmen ben genel atmosfer açısından bakıldığı zaman, para kuleleri ve buna benzer süreçlerin de kamuoyunun bir kısmını etkilemediği bir noktada ben Cumhur İttifakı'nın seçmeninin mümkün oldukça katılma noktasında bir irade ortaya koymasını bekliyorum.

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