İstanbul’da hangi bölgelerde sürpriz yaşanabilir? İşte rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerde son durum

"CİDDİ BİR KALABALIK BEKLİYORUZ"

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yine ciddi bir kalabalık bekliyoruz. Ramazan'ın etkisi olur. Ramazan biraz yorgunluk da veriyor. Tüm bunlara rağmen ben genel atmosfer açısından bakıldığı zaman, para kuleleri ve buna benzer süreçlerin de kamuoyunun bir kısmını etkilemediği bir noktada ben Cumhur İttifakı'nın seçmeninin mümkün oldukça katılma noktasında bir irade ortaya koymasını bekliyorum.