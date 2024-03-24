Seçim anketlerinde son durum ne? Hilmi Daşdemir son sonuçları açıkladı | Video
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Büyük İstanbul Mitingi öncesi yerel seçim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kararsız seçmen oranının yüzde 10’lara düştüğünü belirten Hilmi Daşdemir, "Son düzlükte kalan kararsızları ikna edenler seçimde daha farklı bir sonuç alacaklar." dedi. Daşdemir ayrıca, rekabetin kıyasıya olduğu ilçelerdeki son durumu da aktardı.
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