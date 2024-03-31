Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin yurt genelinde 31 Mart Pazar günü saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü yerel seçim sonuçları 2024'de olacak. Niğde seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişi olarak açıklanırken Niğde'de ikamet ederek oyunu kullanacak olan vatandaşlar "Niğde seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtını YSK yayın yasağının kalkmasıyla birlikte öğrenecek. İşte YSK ile canlı ve anlık seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de.

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Niğde Yerel Seçim Sonuçları ekranı;