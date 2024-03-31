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Haberler Galeri Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:36

Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Niğde seçim sonuçları 2024 gündemdeki yerini aldı. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Milyonlarca seçmen sandıkta kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından ise il il, ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık yayınlanacak ve Niğde seçimi kim kazandı belli olacak. İşte Niğde seçim sonucu ve partilerin oy oranları takip ekranı.

Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin yurt genelinde 31 Mart Pazar günü saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü yerel seçim sonuçları 2024'de olacak. Niğde seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişi olarak açıklanırken Niğde'de ikamet ederek oyunu kullanacak olan vatandaşlar "Niğde seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtını YSK yayın yasağının kalkmasıyla birlikte öğrenecek. İşte YSK ile canlı ve anlık seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de.

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Niğde Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Emrah Özdemir

MHP: Hamdi Doğan

CHP: Hulus Özen

İYİ Parti: Naim Osman Erem

DEM Parti: Başak Caner Aktaş

Yeniden Refah: İdris Turgut

Zafer Partisi: Aziz Doğan

Niğde Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Niğde'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Altunhisar Seçim Sonuçları

Bor Seçim Sonuçları

Çamardı Seçim Sonuçları

Çiftlik Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Ulukışla Seçim Sonuçları

Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Emrah Özdemir, MHP Hamdi Doğan, CHP Hulus Özen, İYİ Parti Naim Osman Erem, DEM Parti Başak Caner Aktaş, Yeniden Refah İdris Turgut, Zafer Partisi Aziz Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Niğde seçim sonuçları takip ekranı! YSK Niğde yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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