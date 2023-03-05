Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
11:56
Son dakika | Meral Akşener'in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural'a kadar geldi
Son dakika haberler: 6'lı koalisyon masasını deviren ve CHP içerisinden çağırdığı iki ismi ikna edemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir yol haritası çizme telaşında. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vermiş ve masayı dağıtmıştı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Adeta yana yakıla aday arayan Akşener'in gündemindeki yeni isim ise programdayken reklam arasında telefonlaştığı Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen oldu. Şen'in ismi sosyal medyada altılı masa destekçilerini adeta çıldırttı.