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Haberler Galeri Son dakika | Meral Akşener'in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural'a kadar geldi
Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:56

Son dakika | Meral Akşener'in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural'a kadar geldi

Son dakika haberler: 6'lı koalisyon masasını deviren ve CHP içerisinden çağırdığı iki ismi ikna edemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir yol haritası çizme telaşında. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vermiş ve masayı dağıtmıştı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Adeta yana yakıla aday arayan Akşener'in gündemindeki yeni isim ise programdayken reklam arasında telefonlaştığı Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen oldu. Şen'in ismi sosyal medyada altılı masa destekçilerini adeta çıldırttı.

SABAH İNTERNET
Son dakika | Meral Akşener’in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural’a kadar geldi

Son dakika Meral Akşener haberleri: Altılı Koalisyon masasındaki krizin yankıları siyaset sahnesinde etkisini göstermeye devam ederken masadan aylardır aday bekleyenler ise adeta çileden çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından masayı dağıttı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık söyleyerek CHP'nin iki başkanına çağrıda bulundu.

Ancak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan umduğunu bulamayan Akşener'in canlı yayında olduğu esnada bir reklam arasında görüştüğü Ersan Şen'i Cumhurbaşkanı adaylığı için genel merkeze çağırması sosyal medyadaki altılı masa destekçilerini çıldırttı. Birbirinden ilginç yorumlar gelirken Ersan Şen mizahı bir anda en çok konuşulanlar arasında geldi.

Son dakika | Meral Akşener’in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural’a kadar geldi

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTI ÇALIŞMADI

Meral Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.

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Son dakika | Meral Akşener’in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural’a kadar geldi

AKŞENER'DEN YENİ HAMLE!

Diğer yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.

Son dakika | Meral Akşener’in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural’a kadar geldi

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"

Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.

Son dakika | Meral Akşener’in yeni adayı belli oldu! Ersan Şen sonrası iş Yılmaz Vural’a kadar geldi

"BİRİLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.

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