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Haberler Galeri Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 06:41

Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etmişti. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç'tan da acı haber geldi. Eşinin yokluğuna 14 gün dayanabildi... Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti.

Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

Televizyon dünyasından bir Erkan Yolaç geçti! 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç'ı geçtiğimiz günlerde uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında kaybettik. Erkan Yolaç'ın ardından eşi Asuman Yolaç'tan da acı haber geldi.

Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

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Dile kolay 48 sene aynı yastığa baş koydular...

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Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etmişti. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

Son olarak Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç'tan da acı haber geldi. Eşinin yokluğuna 14 gün dayanabildi...

Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç’ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!

Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti.

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