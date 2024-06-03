Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
06:41
Dile kolay 48 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı... Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti!
Evet-Hayır Yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etmişti. Eşinin ölümü ile sarsılan Asuman Yolaç "Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç'tan da acı haber geldi. Eşinin yokluğuna 14 gün dayanabildi... Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da hayata veda etti.