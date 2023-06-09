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Haberler Galeri Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi
Giriş Tarihi: 09.06.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 20:35

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp, İstanbul'a geldi. Johnny Depp, yarın akşam saat 22.00'da Life Park İstanbul'da düzenleyeceği konser için Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanan özel uçakla saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan 'Hollywood Vampires' ile yarın akşam saat 22.00'da Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp, İstanbul'a geldi.

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Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

Johnny Depp'i taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'ten havalanarak saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan genel havacılık terminaline geldi.

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

Depp ve yakınları kendileri için tahsis edilmiş araçlarla birlikte yoğun güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrıldı.

Johnny Depp İstanbul'a geldi | Video

Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp İstanbul’a geldi

GELİRİN TAMAMINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAKLAR

Öte yandan Johnny Depp, grubuyla birlikte düzenleyeceği konser gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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