Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
09:16
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı
Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. "CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Ünlü aktör Will Smith, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a sahnede tokat attı.