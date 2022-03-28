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Haberler Galeri Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:16

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. "CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. Ünlü aktör Will Smith, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock'a sahnede tokat attı.

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’da En İyi Film ödülünü CODA kazandı

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" film ödülünü "CODA" kazandı.

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’da En İyi Film ödülünü CODA kazandı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

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Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’da En İyi Film ödülünü CODA kazandı

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı. İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan "CODA", filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor.

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’da En İyi Film ödülünü CODA kazandı

"CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’da En İyi Film ödülünü CODA kazandı

"Ukrayna'daki savaşa hayır" mesajlarının da yer aldığı ve savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gecede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de bir konuşma yapmak istediği ancak ödülleri dağıtan Akademi'nin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.

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