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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Dieselgate veya bildiğimiz adıyla emisyon skandalı, dünyasını derinden sarstı. Resmi kurumlar devreye girdi ve incelemeler yapıldı. araçlarla ilgili lere gidildi. Bazı otomobil üreticileri ise yavaş yavaş dizelden uzaklaşmaya başladı. Bazı modellerin dizel seçenekleri kaldırılırken, bazılarında ise aşamalı olarak gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 09:53
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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Emisyon skandalının yankıları halen devam ediyor. Volkswagen, BMW, Audi ve başka isimler daha önce piyasaya çıkmış araçlarını güncellemeye devam ediyor. Fakat milyonlarca araç var ve güncellemenin tamamlanması söz verildiği tarihe yetişmeyecek görünüyor. Konuyla ilgili haberimize de buradan ulaşabilirsiniz.

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Madalyonun diğer tarafında ise den vazgeçen, bazı modellerde dizel seçeneğini kaldıran veya aşama aşama üretimi sonlandıracak olan firmaları var. Yeni dizel otomobil satışları geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık üçte bir oranında azaldı. Satışların düşmesi, ler ve diğer tüm noktalar üreticileri dizelden vazgeçmeye itti.

Autocar sitesi dizel seçeneği kaldırılması planlanan veya artık olmayan araçları listeledi. Bu listenin ve Avrupa'daki gelişmelere göre hazırlandığını da belirtelim. İşte o marka ve modeller...

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Fiat 500X

500X'in yeni modelinde yer almıyor, un yerini ise üç silindirli bir ünite aldı. 500X'teki bu değişim, FCA'nın ( Chrysler Automobiles) dizel stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Fiat Chrysler Automobiles

Yapılan açıklamaya göre 2022'den sonra sadece ticari araçlarda olacak. Bu tarihten sonra FCA'nın diğer otomobillerinde, SUV modellerinde ise dizel seçeneği bulunmayacak.

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Honda CR-V

da seçeneklerini elden geçiren bir isim oldu. Belirtilenlere göre CR-V'de dizel seçeneği olmayacak.

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Kia Rio

Rio bu yılın başlarında 1.4 litrelik 89 bhp CRDi ile piyasaya sürüldü. Fakat Kia, Rio'da dizelin fişini geçmeye karar verdi. Nedeni aslında çok basit, geçtiğimiz sene satılan 8470 Rio'dan sadece 1673'ü dizeldi.

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sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar
Dizel sonları oldu! Artık tarihin tozlu raflarında olacaklar

Kia Venga

Kia'nın diğer modeli Venga için de aslında Rio'nun hikayesi geçerli. 2017'de satılan 6130 otomobilin sadece 1172'si hem 1.6 litrelik hem de 1.4 litrelik CRDi a sahipti. Yani satışlar düşüktü. Dizel Rio ve Venga modellerinin üretimi başka yerlerde devam ediyor, ancak 'de 2017 ve 2018'de satışlar düşmüştü.

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