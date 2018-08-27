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üreticileri sözünü tutamayabilir!

üreticileri, 2018'in sonuna kadar araçlara yazılım güncellemesi yapacakları konusunda söz vermişti, ancak zorunlu geri çağrılmalar olmadan belirtilen plana ve son tarihe bağlı kalmak imkansız görünüyor.

SABAH İNTERNET Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:24
Alman otomobil üreticileri sözünü tutamayabilir!

Handelsblatt'ın haberine göre geçtiğimiz sene ya'daki üreticileri araçlarını 2018 sonuna kadar hava kirliliğini önleme yazılımıyla güncelleyeceklerini açıklamıştı. Güncellemeler aslında zamanına göre yapılmakta, ancak güncellemenin tüm araçlara yüklenmesi ise belirtilen zamanı aşacak gibi duruyor. Yakın zamana kadar otomotiv endüstrisinde üreticilerin kendi test verileri kabul ediliyordu, ancak ndan (Dieselgate) sonra bu verilerin güvenilmez olduğu ortaya çıktı ve KBA kendi test kapasitesini geliştirmek zorunda kaldı.

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Alman otomobil üreticileri sözünü tutamayabilir!
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