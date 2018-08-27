Alman otomobil üreticileri sözünü tutamayabilir!

Handelsblatt'ın haberine göre geçtiğimiz sene Almanya'daki otomobil üreticileri araçlarını 2018 sonuna kadar hava kirliliğini önleme yazılımıyla güncelleyeceklerini açıklamıştı. Güncellemeler aslında zamanına göre yapılmakta, ancak güncellemenin tüm araçlara yüklenmesi ise belirtilen zamanı aşacak gibi duruyor. Yakın zamana kadar otomotiv endüstrisinde üreticilerin kendi test verileri kabul ediliyordu, ancak emisyon skandalından (Dieselgate) sonra bu verilerin güvenilmez olduğu ortaya çıktı ve KBA kendi test kapasitesini geliştirmek zorunda kaldı.