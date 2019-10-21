Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

/ sempatizanları 'nin kuzeyinden çekilen güçlerini protesto etti

Türkiye ile arasında varılan anlaşma gereği 120 saatlik ara verilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin yıllardır TIR'lar dolusu silah gönderdiği /'li teröristlerin Türkiye sınırında etkisiz hale getirilmesi üzerine hemen hemen tüm dünya ayağa kalktı ve teröristlerden yana tavır aldı. Türkiye ise, kararlı duruşunu sürdürerek saatler kala, istenilen sonucun alınamaması halinde operasyonun durduğu yerden daha hızlı ve güçlü olarak devam edeceğini açıkladı. Bunu gören ABD, teröristlerin bölgeden çekilmesi için kolları sıvadı. Ancak önce kendi askerlerini çekmeye başladı. Bu durum, terör örgütünde ABD'ye karşı tepki oluşturdu. 'nin Kamışlı ilçesindeki YPG/PKK sempatizanları, bölgeden çekilen ABD güçlerini taşıyan TIR'lara domates ve patates attı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 18:21
YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

Terör örgütü / işgalindeki Kamışlı ilçesindeki örgüt taraftarları, Haseke'deki üslerinden çekilen güçlerini taşıyan tırların geçişi sırasında patates ve domates fırlattı.

YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce 'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

Türkiye ile 'nin vardığı anlaşmaya göre, Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine durdurulmuştu. Bu sürede teröristler ABD sorumluluğu ve kontrolü altında, silahlarını bırakarak geri çekilecekti. Bu gelişmeler yaşanırken önce ABD askerleri Münbiç, Aynelarab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan çekildi. ABD ordusu dün gece Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başlamıştı.

YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı, 2012'den bu yana /'nın işgalinde bulunuyor.

YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti
YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti
BİZE ULAŞIN