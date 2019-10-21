YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma gereği 120 saatlik ara verilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin yıllardır TIR'lar dolusu silah gönderdiği PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye sınırında etkisiz hale getirilmesi üzerine hemen hemen tüm dünya ayağa kalktı ve teröristlerden yana tavır aldı. Türkiye ise, kararlı duruşunu sürdürerek saatler kala, istenilen sonucun alınamaması halinde operasyonun durduğu yerden daha hızlı ve güçlü olarak devam edeceğini açıkladı. Bunu gören ABD, teröristlerin bölgeden çekilmesi için kolları sıvadı. Ancak önce kendi askerlerini çekmeye başladı. Bu durum, terör örgütünde ABD'ye karşı tepki oluşturdu. Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki YPG/PKK sempatizanları, bölgeden çekilen ABD güçlerini taşıyan TIR'lara domates ve patates attı.