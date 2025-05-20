ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: "Gerileme sürüyor!" 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk günlerinde gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Değerli metal, güvenli liman olarak tercih edilen araçlardan biri olurken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik gibi çeşitli altın türlerinin fiyatlarındaki ani değişimler yakından izleniyor. İşte, en güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...