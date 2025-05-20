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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: "Gerileme sürüyor!" 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
06:42
ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: "Gerileme sürüyor!" 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde de gerileme eğilimini koruyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın 4.005,52 TL'den işlem görürken, çeyrek altının fiyatı 6.655,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Küresel piyasalardaki ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların beklentilerindeki değişiklikler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Piyasada gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı türler yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumda. 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte günün güncel altın fiyatları tablosu