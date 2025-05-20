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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: "Gerileme sürüyor!" 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:42

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: "Gerileme sürüyor!" 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde de gerileme eğilimini koruyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın 4.005,52 TL'den işlem görürken, çeyrek altının fiyatı 6.655,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Küresel piyasalardaki ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların beklentilerindeki değişiklikler, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Piyasada gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı türler yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumda. 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte günün güncel altın fiyatları tablosu

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Gerileme sürüyor! 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk günlerinde gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Değerli metal, güvenli liman olarak tercih edilen araçlardan biri olurken; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik gibi çeşitli altın türlerinin fiyatlarındaki ani değişimler yakından izleniyor. İşte, en güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Gerileme sürüyor! 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.005,52

SATIŞ(TL) 4.005,99

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.655,00

SATIŞ(TL) 6.718,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Gerileme sürüyor! 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.357,00

SATIŞ(TL) 27.771,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR: Gerileme sürüyor! 20 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.213,26

SATIŞ(USD) 3.213,60

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