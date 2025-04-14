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Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:36
Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?
Altın piyasasında fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde gram altının fiyatı 3.951,41 TL, çeyrek altın ise 3.951,74 TL seviyelerinden işlem görmekte. Son gelişmeler, sarı metaldeki dalgalanmayı tetikledi. 14 Nisan 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının fiyatları, yatırımcıların güvenli limanı olan altın piyasasında dikkatle takip ediliyor. Peki, 14 Nisan 2025'te gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları