Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürekli olarak izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir ivme ile başlaması beklenen gram altın, yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alım ve satım verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında dikkat çekiyor. İşte, 14 Nisan 2025 itibarıyla altının anlık fiyatları...