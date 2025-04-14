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Haberler Yaşam Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:36

Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın piyasasında fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde gram altının fiyatı 3.951,41 TL, çeyrek altın ise 3.951,74 TL seviyelerinden işlem görmekte. Son gelişmeler, sarı metaldeki dalgalanmayı tetikledi. 14 Nisan 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altının fiyatları, yatırımcıların güvenli limanı olan altın piyasasında dikkatle takip ediliyor. Peki, 14 Nisan 2025'te gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürekli olarak izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir ivme ile başlaması beklenen gram altın, yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alım ve satım verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında dikkat çekiyor. İşte, 14 Nisan 2025 itibarıyla altının anlık fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.951,41

SATIŞ(TL) 3.951,74

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Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.504,00

SATIŞ(TL) 6.539,00

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Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.634,00

SATIŞ(TL) 26.753,00

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Altın fiyatlarında son durum 14 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.232,12

SATIŞ(USD) 3.232,55

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