CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri, piyasalardaki dalgalanmaları yakından izlemeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen sarı metal, hafta sonuna dalgalı bir seyirle giriş yaparken 16 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.360,01 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 5.592,00 TL seviyesinde alıcı buluyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları.