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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:29

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri, güncel fiyat hareketlerini yakından izliyor. Değerli maden, bir süredir dalgalı bir seyir izlerken hafta sonuna hafif bir düşüşle giriş yaptı. 17 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.360,01 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.592,00 TL seviyesinde alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı piyasa verileriyle güncel altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri, piyasalardaki dalgalanmaları yakından izlemeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen sarı metal, hafta sonuna dalgalı bir seyirle giriş yaparken 16 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.360,01 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 5.592,00 TL seviyesinde alıcı buluyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları.

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.360,01

SATIŞ(TL) 3.360,84

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.592,00

SATIŞ(TL) 5.631,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.777,00

SATIŞ(TL) 23.121,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.885,16

SATIŞ(USD) 2.885,88

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