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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:29
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri, güncel fiyat hareketlerini yakından izliyor. Değerli maden, bir süredir dalgalı bir seyir izlerken hafta sonuna hafif bir düşüşle giriş yaptı. 17 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.360,01 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.592,00 TL seviyesinde alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı piyasa verileriyle güncel altın alış-satış fiyatları…