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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:37

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 17 Mart 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güncellendi. Son piyasa verilerine göre sarı metalin gram fiyatı 3.522,65 TL, çeyrek fiyatı ise 5.780,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 17 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

17 Mart 2025 tarihi itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden güncellendi. Piyasadan alınan son verilere göre sarı metalde yükseliş sürüyor. Bu yükseliş, hem küresel ekonomik gelişmelerin hem de döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle devam ediyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı alış-satış rakamları.

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.522,65

SATIŞ(TL) 3.523,24

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.780,00

SATIŞ(TL) 5.816,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.480,00

SATIŞ(TL) 23.835,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.985,97

SATIŞ(USD) 2.986,35

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