CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

17 Mart 2025 tarihi itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları yeniden güncellendi. Piyasadan alınan son verilere göre sarı metalde yükseliş sürüyor. Bu yükseliş, hem küresel ekonomik gelişmelerin hem de döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle devam ediyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı alış-satış rakamları.