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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
07:37
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 17 Mart 2025 itibarıyla gram ve çeyrek altın fiyatları güncellendi. Son piyasa verilerine göre sarı metalin gram fiyatı 3.522,65 TL, çeyrek fiyatı ise 5.780,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, 17 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…