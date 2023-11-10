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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 10.11.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 06:30

CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek cuma günü paylaşımları başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da camiler iman edenlerle dolup taşacak, hutbeler dinlenecek, dualar edilecek. Aynı zamanda WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine bugün sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. Sosyal medya araçları üzerinden sizler de en güzel, anlamlı, görselli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşabilirsiniz. İşte, cuma mesajları 10 Kasım 2023…

CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılıyor. Mübarek Cuma gününün gelmesi ile bugün eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak. "Cumanız mübarek olsun" dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar resimli, görselli, dualı, yeni ve farklı Cuma mesajı sorgulamaları yapıyor. İşte, eşe dosta göndermek için en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 10 KASIM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI 10 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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