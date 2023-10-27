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Haberler Yaşam Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar
Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:27

Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek cuma günü geldi. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" mesajı göndermek isteyen vatandaşlar en güzel, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları araştırması yapıyor. Bu başlık altında; anlamlı, görselli, dualı, yeni, farklı ve en güzel Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. İşte Cuma mesajları resimli, uzun, kısa 27 Ekim 2023…

Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları resimli ve yazılı… Mübarek Cuma gününün gelmesi ile bugün eller semaya kalkacak, camiler iman edenlerle dolup taşacak. "Cumanız mübarek olsun" dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar resimli, görselli, dualı, yeni ve farklı Cuma mesajı sorgulamaları yapıyor. İşte, eşe dosta göndermek için en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları…

Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 27 EKİM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Resimli Cuma mesajları 27 Ekim 2023 özel yayında! Dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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