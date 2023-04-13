DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da korkutan bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Erzurum Aziziye merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Nisan 2023 Erzurum deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...