DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Son dakika deprem haberi: Erzurum deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Erzurum Aziziye merkezli deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Erzurum'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Erzurum deprem son dakika gelişmeleri...