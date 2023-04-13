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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Erzurum'da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:28

DEPREM SON DAKİKA: Erzurum'da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Son dakika deprem haberi: Erzurum deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Erzurum Aziziye merkezli deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Erzurum'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Erzurum deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da korkutan bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Erzurum Aziziye merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Nisan 2023 Erzurum deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Erzurum ili Aziziye ilçesinde saat 10.17'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 16,06 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

YER:AZİZİYE (ERZURUM)

Büyüklük:3.9 (Mw)

Tarih:2023-04-13

Saat:10:17:59 TSİ

Enlem:39.884 N

Boylam:41.071 E

Derinlik:16.06 km

DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DEPREM SON DAKİKA: Erzurum’da korkutan deprem! 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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