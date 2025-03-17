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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:58

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözleri ödeme tarihleri üzerinde yoğunlaştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 4.000 TL'ye yükseldi. 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeler hesaplara geçmiş olacak. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri "4.000 TL emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında bilgiler…

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

24-28 MART TARİHLERİNDE ÖDEMELER YAPILACAK

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacak.

16 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numaralarına göre yapılacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.