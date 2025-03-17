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ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
08:58
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözleri ödeme tarihleri üzerinde yoğunlaştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar.