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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:51
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı itibarıyla yüzde 33 zamla 4.000 TL'ye yükselen ikramiye, emeklilerin hesaplarına bayramdan önce yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve tüm detaylar…