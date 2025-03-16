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Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:51

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı itibarıyla yüzde 33 zamla 4.000 TL'ye yükselen ikramiye, emeklilerin hesaplarına bayramdan önce yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi, bu yıl yapılan %33 zam ile birlikte 4000 TL'ye yükseldi. 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak ve emekliler, ikramiyelerini bayram öncesinde hesaplarında görecek. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, ödeme takvimine dair detayları araştırıyor. Peki, 4.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, güncel ödeme tarihleri ve ayrıntılar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle:

Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: 4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

24-28 MART TARİHLERİNDE ÖDEMELER YAPILACAK

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacak.

16 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numaralarına göre yapılacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.