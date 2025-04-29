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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:57

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Canlı grafikler üzerinden anlık olarak takip edilen gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yeni rekorlara imza attı. Haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmak veya birikimlerini değerlendirmek isteyenler, altın fiyatları alış-satış grafiğini detaylıca inceliyor. Bugün sarı metal güne 4.058,56 TL seviyesinden giriş yaptı. Peki, 29 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Anlık alış-satış grafikleri üzerinden canlı takip edilen sarı metal, yatırımcıların radarında yer alıyor. Yükseliş trendini sürdüren çeyrek altın güne 6.707,00 TL seviyesinden başladı. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın rakamları.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.058,56

SATIŞ(TL) 4.059,05

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.707,00

SATIŞ(TL) 6.755,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.579,00

SATIŞ(TL) 27.995,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025 SALI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.284,22

SATIŞ(USD) 3.284,60

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