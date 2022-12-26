EYT'DE SON VİRAJA GİRİLDİ

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsıyor.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.