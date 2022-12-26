Kritik Kabine Toplantısı için milyonlar sabah saatlerinden itibaren geri sayıma başlarken gözer toplantıdan çıkacak kararlar ve sonuçlara kilitlendi. EYT düzenlemesine ait kararların açıklanmasının beklendiği toplantıda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye bir müjde de duyuracak. Bu noktada ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantıda; ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararlar alınacak. Peki; 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? İşte detaylar.