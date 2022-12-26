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Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:41

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

Kritik Kabine Toplantısı için milyonlar sabah saatlerinden itibaren geri sayıma başlarken gözer toplantıdan çıkacak kararlar ve sonuçlara kilitlendi. EYT düzenlemesine ait kararların açıklanmasının beklendiği toplantıda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye bir müjde de duyuracak. Bu noktada ise "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantıda; ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararlar alınacak. Peki; 26 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta? İşte detaylar.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

Özellikle merakla beklenen EYT'nin detaylarının netleşeceği Kabine Toplantısı, Türkiye'nin bugünkü tek gündemi diyebiliriz. Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı toplantıda, emekli ve memur maaşlarına zam ile EYT konusu ele alınacak. Hal böyleyken ise milyonlar sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması beklenen Kabine Toplantısı'nda yeni müjdeler bekleniyor. Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Başkan Erdoğan, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI KRİTİK GÜNDEM MADDELERİYLE GERÇEKLEŞECEK

Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak. Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

TERÖRLE MÜCADELE: Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Başkan Erdoğan öncülüğünde 2022'nin son Kabine Toplantısında ekonomi ve enerji alanında yeni müjdeler verilmesi öngörülüyor. Toplantının ana gündem maddesini emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SONUÇLARI || Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman saat kaçta?

EYT'DE SON VİRAJA GİRİLDİ

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT düzenlemesi var. EYT konusunda çakışmalarda sona gelindi. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsıyor.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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