Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:26

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgede depremler devam ederken, son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş ve Hatay deprem ile dün gece sallanırken, büyük artçıların yaşanmasından korkuluyor. Depremi hisseden vatandaşlar, "son dakika az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan doğal afetlerin büyüklüğünü, merkez üssünü ve şiddetini halka sunuyor. İşte 6 Mart 2023 son dakika deprem haberleri