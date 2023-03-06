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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:26

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgede depremler devam ederken, son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş ve Hatay deprem ile dün gece sallanırken, büyük artçıların yaşanmasından korkuluyor. Depremi hisseden vatandaşlar, "son dakika az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan doğal afetlerin büyüklüğünü, merkez üssünü ve şiddetini halka sunuyor. İşte 6 Mart 2023 son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Yaşanan büyük depremden sonra vatandaşlar arasında doğal afetlere karşı hassasiyet artarken, büyük depremlerden 1 ay geçmesine rağmen artçılar devam ediyor. 6 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile siz de son dakika yaşanan depremleri inceleyebilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen iki büyük depremden sonra artçı sarsıntılar yıkımlara yol açarken, aradan tam 1 ay geçmesine rağmen artçılar devam etmekte. Artçıların bir yıl daha devam etmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 6 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.

SON DAKİKA DEPREM 6 MART 2023: Hatay Ve Kahramanmaraş’ta artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

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