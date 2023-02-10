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Haberler Yaşam Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 06:46

Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi anlık ve canlı veriler için AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde büyük yıkıma yol açtı. Artçılar depremin 5. gününde de devam ederken bölgedeki vatandaşlar, ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Az önce Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 10 Şubat Cuma canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri...

Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri için vatandaşlar, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorularını yöneltiyor. Yüzyılın en büyük afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'da büyük felakete yol açan deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlar ise hissettikleri sarsıntıların detayları için ''10 Şubat az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, son dakika deprem haberleri ile 10 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU: ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

17 BİN 674 KİŞİ VEFAT ETTİ 72 BİN 879 YARALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 9 Şubat Perşembe saat 23:37 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.

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