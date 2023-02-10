Son Dakika Depremler Listesi 10 Şubat | AFAD/Kandilli verileri ile Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi anlık ve canlı veriler için AFAD ve Kandilli son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde büyük yıkıma yol açtı. Artçılar depremin 5. gününde de devam ederken bölgedeki vatandaşlar, ''En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, Az önce Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 10 Şubat Cuma canlı - anlık son depremler listesi ve büyüklükleri...